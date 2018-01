Ministros adiam relatório sobre TV digital Os nove ministros que compõem o Comitê de Desenvolvimento da TV Digital não concluíram o relatório no qual estarão se posicionando sobre o modelo de TV Digital que o país adotará. A entrega do relatório ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava prevista para esta quarta, mas o ministro das Comunicações, Hélio Costa, informou que seus colegas no Comitê ainda necessitam de maior prazo para o detalhamento da proposta. Os ministros deverão opinar qual padrão digital deve ser adotado no Brasil, se o japonês, o europeu ou o americano. Além disso, cada um deles apresentará sugestões sobre o modelo de negócio que deve ser observado nas transações para a implantação da TV Digital. A proposta de modelo de negócio, ao contrário da escolha sobre o padrão digital, deve ser encaminhada ao Congresso. Hélio Costa defende que o modelo de negócio figure na Lei de Comunicação de Massa, cujo debate dificilmente acontecerá este ano. Segundo ele, o processo eleitoral dificultará a discussão de matérias como essa pelo parlamentares. O ministro admitiu que se trata de uma discussão, certamente, de longo prazo. "Vamos esbarrar, no começo, na grande discussão sobre o que é radiodifusão e o que é telecomunicações", afirmou. Ele continua afirmando, no entanto, que a implantação da TV digital começará ainda neste ano. Integram o Comitê de Desenvolvimento os ministérios das Comunicações, da Casa Civil, da Ciência e Tecnologia, da Cultura, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Educação, da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e das Relações Exteriores. Na reunião do Comitê desta quinta, de acordo com Costa, serão discutidos detalhes da viagem que uma comitiva de ministros fará ao Japão e á Coréia, no próximo mês. Eles vão negociar a implantação, no Brasil, de uma fábrica de semicondutores. Integrarão a delegação os ministros da Casa Civil, Dilma Rousseff, das Relações Exteriores, Celso Amorim, da Ciência e Tecnologia, Sérgio Resende e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, além do próprio Costa.