Ministros dizem que Brasil supera metas de preservação

De acordo com Izabella Teixeira, que aproveitou o evento para anunciar os dados consolidados do desmatamento no País em 2012, os números mostram uma redução de 84% nas taxas de desmatamento desde 2004. A área desmatada no ano passado foi de 4.571 Km2.

O avanço fez com que o Brasil tenha atingido 76% da meta de redução do desmatamento e 62% do objetivo de diminuição de emissões de gases traçados para 2020. O ministro Marco Antônio Raupp informou ainda que, nas medições feitas pelo governo, o valor total das emissões no ano de 2010 já alcançou a redução que havia sido projetada para 2020.