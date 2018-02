Ministros do G8 pressionam por estabilidade no preço do petróleo Líderes do setor energético debateram neste domingo com que preço o petróleo ativaria o investimento no setor sem ferir uma recuperação global mais ampla, no momento em que a Arábia Saudita, maior produtor mundial do gênero, prevê uma cotação chegando a até 75 dólares o barril.