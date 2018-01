Ministros evitam comentários após reunião sobre TV digital Terminou nesta tarde, no Palácio do Planalto, reunião de ministros para discutir o relatório a ser entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva com sugestões para implantação da TV digital no País. A reunião não contou com a participação de todos os nove ministros que compõem o Comitê de Desenvolvimento da TV Digital. Do encontro participaram os ministros da Casa Civil, Dilma Rousseff; da Fazenda, Guido Mantega; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan; da Ciência e Tecnologia, Sérgio Resende, e o secretário-geral das Relações Exteriores, Samuel Guimarães, representando o chanceler Celso Amorim. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, teve um problema pessoal, segundo sua assessoria de imprensa, e teve de viajar. Ele foi representado pelo secretário de Telecomunicações do ministério, Roberto Pinto Martins. Também o ministro da Cultura, Gilberto Gil, não participou pois, segundo sua assessoria, se encontra no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria da Casa Civil, nenhum dos participantes da reunião deverá dar entrevista. Ontem, Hélio Costa disse que a reunião de hoje não seria conclusiva.