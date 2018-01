Ministros romênios de finanças e de energia perdem seus cargos em remodelação

Duas fontes sênior do Comitê Executivo Nacional do Partido Social Democrata (PSD) disseram à Reuters que o ministro das Finanças, Ioana Petrescu, tinha sido removido, com seu portfólio sendo tomado pelo ministro do Orçamento e membro do partido governista, Darius Valcov, e os dois ministérios fundidos.

"Ioana Petrescu será substituído por Valcov", disse uma fonte, enquanto outra fonte disse por mensagem de texto que Petrescu tinha perdido seu posto para Valcov.

O ministro da Energia, Razvan Nicolescu, um tecnocrata cuja equipe elaborou estratégia energética da Romênia que exige grandes investimentos para 2015-2035, também foi removido do cargo que exerce desde março. Um substituto ainda não foi nomeado.