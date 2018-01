Ministros se reúnem com fabricantes de televisores Começou há pouco, no Palácio do Planalto, a reunião da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, com representantes da indústria brasileira de televisores e eletroeletrônicos para discutir a implantação da TV Digital no Brasil. A expectativa é que a reunião fosse com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como anunciou na última segunda-feira o ministro das Comunicações, Hélio Costa. Mas os empresários serão recebidos pelo grupo de ministros que discutem o assunto no governo. Além de Dilma estarão no encontro os ministros das Comunicações, Hélio Costa, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, e da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende. Entre os empresários estão os representantes da Gradiente, da Semp-Toshiba, da CCE, da Itautec e da Intelbrás. Hélio Costa antecipou no início da semana que o objetivo da reunião é saber a disposição das empresas brasileiras de participar do desenvolvimento do parque de semicondutores e da produção de televisores digitais no Brasil. Ainda não há data para divulgação do padrão de TV digital que será adotado no País. O governo brasileiro estuda entre os padrões japonês, europeu e americano.