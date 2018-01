Ministros tentam minimizar baque com notícia de que PTB apoiará Aécio e não Dilma Os ministros Aliozio Mercadante, da Casa Civil, e Ricardo Berzoini, das Relações Institucionais, procuravam neste sábado minimizar as notícias de que o PTB decidiu mudar de lado e deixar de apoiar a reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT)para se aliar ao principal candidato de oposição, Aécio Neves, do PSDB.