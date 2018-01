Minnesota registra terceira infecção de gripe aviária em aves comerciais

O caso de gripe H5N2 foi encontrado em um bando de 39 mil perus no condado de Stearns, à noroeste de Minneapolis, de acordo com o Departamento de Agricultura. Funcionários do estado colocaram a fazenda em quarentena, e as aves serão abatidas ara prevenir a propagação da doença.

Infecções recentes por gripe aviária na região que compreende do Arkansas até o Oregon fizeram com que importadores limitassem a compra de carne de frango de empresas norte-americanas como a Tyson Foods, a Pilgrim's Pride e a Sanderson Farms.

O Departamento de Agricultura está desenvolvendo uma vacina para proteger as aves de novos tipos de gripe aviária, incluindo o H5N2, mas ainda não há planos para distribuição do medicamento.

(Por Tom Polansek)