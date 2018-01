MION, O ‘CAUSADOR’ "Ter chegado ao topo em cima de artistas que admiro e que tem o poder de uma grande emissora de TV não tem preço! Quantas vezes me refestelei pensando no autor da novela das 8, então o primeiro lugar, entrando na web para descobrir quem era eu." "As pessoas usam o Bloglog pra desmentir coisas publicadas ou inventam coisas só para poderem negar. Aproveito para desmentir que a Globo não me chamou para assumir o sábado à tarde. Vai que um diretor da Globo lê e resolve comprar a idéia??!" "Somos o único programa da TV brasileira que recebe cartas!! Jogo pra cima, sorteio só uma pra ler e faço toda a firula! E eu que achava que depois do e-mail, do telefone, do Skype, do MSN, do Orkut, do blog, da telepatia e do SMS o correio tinha fechado!"