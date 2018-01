Mion quer estar no topo da blogosfera

Paquitas, chacretes.... Que tal bloguetes? Tal qual Sílvio Santos com suas "companheiras de trabalho", o VJ Marcos Mion, de 29 anos, da MTV, descobriu na interação com o público uma forma de trazer conteúdo para seu programa. Só que, ao contrário do senhor Abravanel, a faz pelo mundo virtual. Blogueiro há seis meses, Mion já é o mais popular no Bloglog, o condomínio online de celebridades, e se arma para tornar-se "o" líder na web tupiniquim. Tudo com a ajuda de seu "exército" de 500 fãs ensandecidas, que ajudam a trazer 146 mil visitas diárias, mais de 10 mil comentários por post e palpites para o programa de TV. As bloguetes – "termo bem cafona" pelo qual as visitantes do site se autodenominaram – tornaram-se as responsáveis por Mion ter se jogado na rede. Foram elas que o ensinaram a postar. E são elas que dizem a ele como mexer no Orkut, por exemplo, coisa que ele nunca havia feito. "Hoje, o blog é um negócio que dou muita importância. Eu uso ele para saber o que as pessoas querem de mim, do meu programa (veja ao lado). Mas antes, não queria fazer. Relutei muito." O VJ diz que nunca foi muito conectado. Formado em Filosofia, ele (pasme) sempre escreveu à mão. "Não cresci com o computador. Não abria o Word. Não tinha paciência para entender o que eram os comandos do tipo clicar em abrir, fechar, etc." Blogs também não eram coisa que ele acessava. "Sabia que eram para escrever as ‘paradas’ que você pensa. Já tinha entrado nos da Fernanda Lima e da Luana Piovani. Mas não acompanhava nenhum." Por essas e outras que Mion demorou seis meses para aceitar a proposta do blog. "Nunca tinha tempo. E não queria fazer um negócio picareta. Mas, por fim, decidi blogar, mesmo só com tempo para escrever de madrugada." Em abril, ele estreou o seu blog (www.bloglog.com.br/marcosmion) no Bloglog, um portal de blogs para celebridades que reúne nomes como Hebe Camargo, Ana Maria Braga, etc. Mion, que gosta de tirar sarro de tudo, achou que o fato de juntar-se à elite dos flashes e cebridades poderia lhe render material para postar. "Minha maior fonte de inspiração são os blogs alheios. O Bloglog é bizarro. Eu fico imaginando a Hebe teclando seu post vestindo um robe com as suas iniciais bordadas e usando anelzão e colarzão." Nesse ambiente, ele não posta sobre sua vida, e sim para "botar terror". Logo no primeiro texto, já avisava: "Cheguei causando... Não sei chegar de outra forma". "Tinha de quebrar os conceitos. Estava sério demais aquela coisa ‘frescalina.’" Entre seus maiores "sucessos", Mion já tirou sarro de uma foto da atriz Carol Castro com uma pose de faraó, do casamento de Sandy e fez uma campanha para Caetano Veloso deixar o bigode crescer. Em três dias de estréia, o blog já era o mais acessado do portal, ultrapassando o novelista Aguinaldo Silva. Para isso, Mion fez a campanha "Sai da Frente Aguinaldo" – e deu certo. Daí surgiram as bloguetes. Primeiro três, depois 50, 100, até as atuais 500 cadastradas. São elas que divulgam e comentam sem parar. "Eu sou coitadinho, da MTV, tenho os meus dois pontinhos no Ibope enquanto eles tem 40. Mas consegui. A internet é mais democrática", diz. Para ganhar audiência, Mion, além de ter destaque crescente no próprio Bloglog, também anuncia o blog no seu programa Descarga, da MTV. E vai parar por aí? Mion afirma querer ter o blog mais acessado do Brasil, mas não sabe quem é o líder hoje. Segundo o Ibope, há variações, mas o jornalista Josias de Souza, do UOL, aparece mais freqüentemente na liderança. "Só precisava desse nome", exclama. "Vou mobilizar meu exército de bloguetes para desbancar o Josias de Souza. Um dia, ele vai olhar o ranking do Ibope e pensar: ‘Quem é o Marcos Mion?’"