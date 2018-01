Mirage lança câmera digital de 8 Megapixels no Brasil Conquistar espaço no disputado mercado de câmeras digitais exige bons diferenciais. Não é uma tarefa fácil, já que há fabricantes que apostam em design, facilidade de uso ou recursos técnicos, sem contar em preços atraentes. A Mirage Vision, avaliada pelo portal do Estadão, aposta em simplicidade dos comandos e um sensor de boa resolução. Com 8.1 Megapixels, traz um conjunto com zoom ótico de 6x e uma generosa tela LCD de 2,8 polegadas, que facilita visualizar as imagens e os ajustes da câmera. Os comandos são bem distribuídos e seguem o padrão de algumas câmeras, com atalhos para eliminar imagens indesejadas, controle de zoom, ativação de modo macro (para fotos em proximidade) e automático. A câmera traz memória interna de 26 MB, expansível com a utilização de cartões de memória do tipo SD, que é instalada juntamente com a abertura da bateria recarregável. Isso aliás traz um detalhe incômodo no modelo: ao tirar a câmera do estojo que acompanha o produto, a tampa é facilmente aberta. Bastava posicionar a abertura para a frente da câmera e não lateralmente para resolver o problema. Mas não é nada que chegue a incomodar. Em testes, as fotos tiradas em diversas condições de luminosidade produziram bons resultados e geraram fotos nítidas, graças à resolução do sensor. A câmera traz um recurso de estabilização de imagem, que minimiza distorções em imagens como trepidações nas mãos na hora de tirar fotos. A exemplo de outras câmeras para consumo, o alcance deste recurso é razoável e irá salvar imagens em situações corriqueiras, mas não basta para trepidações mais sérias. O conjunto que acompanha a câmera traz cabo USB para ligá-la ao micro, além de um cabo auxiliar com saída de áudio e vídeo para exibir imagens em monitores externos ou aparelhos de TV. Traz manual em português e custará R$ 1499 no mercado brasileiro.