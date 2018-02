Miss Brasil tem quadro estável e está consciente

A modelo e estudante foi transferida do Hospital Estadual São Lucas para o hospital particular Centro Integrado de Atenção à Saúde (Cias) depois de ser submetida a um procedimento cirúrgico para retirada de uma vértebra. De acordo com o boletim médico, seu quadro é grave, porém estável. A jovem está "lúcida, respira sem ajuda de aparelhos e já se alimenta por via oral", mas deve continuar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Caroline Carole e Hermon Souza Lopes, que estavam no carro com Débora no momento do acidente, também foram transferidos para o Cias em Vitória. Os dois passaram por cirurgias ortopédicas e continuam internados.

O acidente ocorreu às 16h30 de terça-feira, quando o motorista do Gol em que a modelo estava, Hermon Souza Lopes, que é seu namorado, perdeu o controle da direção e invadiu a contramão, batendo de frente com uma Toyota Bandeirante. Ele quebrou o nariz e o fêmur.

A mãe de Hermon, Maria Auxiliadora Miguel de Souza, de 56 anos, morreu na hora. Ela estava no banco de trás e sem cinto de segurança. Débora estava no banco do carona. Maria Auxiliadora foi enterrada por volta das 16h em Vila Velha, na Grande Vitória. De acordo com o pai da modelo, nem Hermon nem a modelo sabem da morte dela. No total, seis pessoas ficaram feridas na batida. Luiz Fernando Lyra disse que a filha acabava de voltar da Coreia do Sul, onde foi eleita Miss Simpatia, e iria passar o réveillon em Búzios.

Também ficaram gravemente feridos os ocupantes da Toyota Bandeirante Roberto Lessa Vasconcellos, Victor Castro Damázio e Júlia Brasil Lessa. Roberto e Victor foram encaminhados para a Maternidade de Vila Velha, e Júlia, para a Unidades de Pronto Atendimento (Upa) de Guarapari e, em seguida, para o Hospital Antonio Bezerra de Faria, em Vila Velha.