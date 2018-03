Missa no RJ lembra um ano da morte de João Hélio O movimento Anjos pela Paz se reuniu hoje na Igreja da Candelária para lembrar, com uma missa, o primeiro ano da morte do menino João Hélio Fernandes Vieites, arrastado por sete quilômetros por criminosos que roubaram o carro de sua mãe. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, compareceu à cerimônia. "Vim como pai prestar solidariedade. É a exemplo dessas mães que a secretaria continua lutando contra a violência", disse o secretário. Os pais de João Hélio, os comerciantes Elson e Rosa Vieites, não foram à missa. "Eles estão sofrendo muito. Parece que a ficha está caindo agora. Tem sido muito difícil para eles enfrentar esse momento", disse Patrícia Bruno, amiga da família. Ela criou um blog (http://anjospelapaz.zip.net) e uma comunidade no site Orkut (Justiça João Hélio) em homenagem ao menino.