Míssil de Israel mata três palestinos em Gaza

Funcionários de um hospital palestino afirmaram neste sábado que três civis foram mortos em um ataque com míssil no norte da Faixa de Gaza. O Exército de Israel confirmou a ofensiva e disse que o alvo eram militantes que estariam preparando um ataque contra o país. Testemunhas afirmaram que os três homens morreram enquanto faziam um piquenique em uma lavoura a leste do povoado de Beit Hanoun. Parentes do mortos afirmam que os três eram civis: um seria estudante e os dois outros, funcionários de um banco. Os homens foram atingidos por um míssil terra-terra disparado de Israel e dois teriam morrido instantaneamente, segundo fontes médicas palestinas. O terceiro faleceria no hospital. Desmentidos As acusações israelenses de que o grupo estaria preparando um ataque contra Israel foram veementemente rebatidas pelas famílias dos mortos. Desde o início do ano, o Exército israelense matou dezenas de pessoas na Faixa de Gaza, em suas tentativas de acabar com os ataques lançados da região contra Israel. Embora algumas dessas mortes tenham sido de civis, a maioria foi de militantes, quase sempre identificados pelos próprios grupos a que pertenciam. No caso deste sábado, no entanto, os três homens não foram identificados como integrantes de qualquer grupo militante. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.