Míssil lançado por rebeldes atinge comboio de refugiados no leste da Ucrânia, diz Exército Um comboio de ônibus com refugiados de Luhansk, no leste da Ucrânia, foi atingido por um míssil lançado por rebeldes nesta segunda-feira, causando um número ainda desconhecido de vítimas, disse um porta-voz dos militares ucranianos.