MIT processa arquiteto por falha em prédio exótico

O Massachusetts Institute of Technology (MIT) está processando o renomado arquiteto Frank Gehry, alegando sérias falhas de concepção e design no Stata Center, um prédio celebrado por suas paredes não-convencionais e ângulos radicais. O instituto afirma que o edifício tem goteiras, problemas de drenagem e ferrugem brotando no muro externo. A construção do Stata Center foi entregue no primeiro semestre de 2004 e também sofre acusações de que neve e gelo caem perigosamente das janelas e telhados, o que bloquearia saídas de emergência e poderia causar danos. O processo afirma que o MIT pagou US$ 15 milhões para o arquiteto de Los Angeles projetar o Stata Center, que teve custo total de US$ 300 milhões. Ele abriga laboratórios, escritórios, salas de aula e pontos de encontro do instituto. "Gehry faltou com responsabilidade ao fornecer serviços e desenhos deficientes", afirma o processo, que também cita a empresa Beacon Skanska Construction Co., hoje com o nome de Skanska USA Building Inc. O processo foi apresentado no dia 31 de outubro e não pede valores específicos de indenização. Representantes do arquiteto Frank Gehry não responderam ao contato feito pela Associated Press nesta terça-feira, 6, e também não responderam aos e-mails enviados pelo jornal The Boston Globe na segunda-feira. Um porta-voz do MIT preferiu não comentar o caso. Um executivo da Skanska em Boston diz que Gehry ignorou alertas da construtora bem como de uma empresa de consultoria feitos antes da obra. "Não é um problema de construção, nunca foi", afirma Paul Hewins, vice-presidente da Skanska USA. Estão entre os trabalhos de Frank Gehry o Museu Guggenheim, em Bilbao (Espanha) e a sala de concertos da Walt Disney em Los Angeles.