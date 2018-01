MIT vem ao Brasil O Massachusetts Institute of Technology (MIT), principal instituto de pesquisa em tecnologia e escola de engenharia do mundo, chegará ao Brasil. O acordo deve ser fechado em janeiro de 2013. A princípio, duas colaborações com instituições brasileiras serão realizadas: uma com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em São José dos Campos, e outra em Campinas.