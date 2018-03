Mitt Romney anuncia apoio a John McCain

O ex-governador de Massachusetts, Mitt Romney, que abandonou a corrida presidencial, anunciou o seu apoio ao senador John McCain, como o indicado republicano à disputa da presidência dos Estados Unidos. O anúncio foi feito em Boston, a capital de Massachusetts, no antigo QG da campanha de Romney, e o ex-governador teve McCain a seu lado no palco. "Estou honrado em dar meu apoio ao senador McCain em sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. Estou oficialmente endossando sua candidatura e pedindo hoje que meus delegados votem no senador McCain na convenção'', afirmou Romney. Romney obteve um total de 280 delegados na disputa. Mas seus delegados não estão comprometidos a apoiar o candidato endossado por ele. O senador McCain obteve um total de 843 delegados até o momento. Para se sagrar o indicado de seu partido à disputa da Casa Branca ele precisa de 1191. Tapas e beijos Durante a disputa, os dois candidatos trocaram acusações e tiveram momentos tensos em debates. Durante o evento desta quinta, Romney fez elogios, como dizer que McCain é ''um verdadeiro herói americano'', mas ele e o senador se limitaram a trocar um aperto de mão. Bem distante do abraço efusivo que o senador trocou com o ex-prefeito de Nova York Rudolph Giuliani, quando este abandonou a corrida e decidiu apoiá-lo. Durante a campanha, McCain ironizou as mudanças de posição de Romney, chamando-o de ''o candidato da mudança''. Romney, por sua vez, destacou o plano de imigração do senador, dizendo que ele oferecia anistia a milhões de imigrantes ilegais. O ex-governador se destacou como um moderado quando administrou Massachusetts, mas adotou posições mais à direita, quando tentou concorrer à presidência. Delegados Apesar de McCain ser o franco favorito para obter a indicação republicana, o ex-governador de Arkansas Mike Huckabee, que obteve um total de 242 delegados, segue na disputa. Suas chances de ser o indicado do partido são matematicamente impossíveis, mas ele diz que pretende continuar na corrida até que ''algum candidato'' obtenha o número total de delegados. Não está clara qual é a estratégia de Huckabee, mas ele vem se tornando uma espécie de porta-voz informal da ala direita do Partido Republicano e uma força política importante entre os republicanos conservadores. Huckabee é um ex-pastor batista que é radicalmente contrário ao aborto, ao casamento gay e defende uma interpretação literal da Bíblia, em detrimento às teorias de Charles Darwin. Alguns analistas acreditam que McCain poderá fazer dele seu companheiro de chapa, o que representaria uma candidatura forte, já que uniria um republicano moderado, como McCain, com um vice conservador, como Huckabee. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.