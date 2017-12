Mizuho nomeia ex-ministra japonesa Hiroko Ota como presidente do Conselho O Mizuho Financial Group disse nesta terça-feira que nomeou Hiroko Ota, ex-ministra da Economia, como presidente do Conselho de Administração, uma vez que o segundo maior banco do Japão tenta reformular sua governança corporativa após um escândalo de empréstimos para a máfia.