MMA firma acordo com TO sobre Cadastro Ambiental

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) informou também que o Estado receberá investimento de R$ 40 milhões do Fundo Amazônia, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para apoiar o Cadastro, além de R$ 5 milhões do Programa de Investimentos em Florestas (FIP). O próprio Estado investirá R$ 5 milhões.

O Acordo de Cooperação prevê ações conjuntas entre o MMA e a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Tocantins (Semades) para promoção e apoio à regularização ambiental de imóveis rurais. Por meio da parceria, o Estado receberá capacitação técnica e acesso a imagens de satélite de alta resolução para auxiliar a efetivação do CAR.

A cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica para implantação do CAR no Tocantins está marcado para as 10 horas de sexta, na sede Administrativa do Governo do Estado do Tocantins, Palácio do Araguaia, em Palmas (TO).