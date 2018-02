MMX Sudeste Mineração mantém suspensão de produção em Serra Azul

A unidade produtora de minério de ferro da região de Serra Azul, nas cidades de Igarapé, Brumadinho e São Joaquim de Bicas (MG), manterá as atividades temporariamente suspensas após o fim do período de férias coletivas encerrado em 9 de outubro com o objetivo de "otimizar recursos e adequar custos frente ao cenário de reposicionamento estratégico" da companhia, disse.

A paralisação temporária havia sido informada pela empresa no fim de agosto.

(Por Luciana Bruno)