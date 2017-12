Moagem de cana no CS do Brasil cresce 71% no início da safra, diz Unica A moagem de cana do centro-sul do Brasil saltou 71,45 por cento no acumulado da safra 2014/15, até 16 de abril, para 16,4 milhões de toneladas na comparação com o ano passado, com ajuda do clima mais seco neste começo da temporada, informou a União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica) nesta quarta-feira.