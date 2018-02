Moagem de cana no CS recua 20% na quinzena por chuvas--Unica A moagem de cana da safra do centro-sul do Brasil totalizou 25,77 milhões de toneladas na segunda quinzena de novembro, queda de 20 por cento ante a quinzena anterior, por conta de chuvas que afetaram a operação em algumas regiões, disse a associação que reúne a indústria.