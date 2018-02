Moagem de cana no CS recua por chuvas; produção de açúcar cai

"A queda na moagem observada na segunda quinzena de novembro se deve à chuva que dificultou a colheita em algumas regiões e, principalmente, ao encerramento da moagem de várias unidades produtoras", disse em nota o diretor técnico da Unica, Antonio de Padua Rodrigues.

Segundo a Unica, até o final de novembro de 2013 aproximadamente 75 usinas haviam encerrado suas atividades, ante 94 em igual período de 2012 e bem inferior às 246 unidades que concluíram a safra no mesmo estágio do ciclo 2011/12.

A Unica reiterou que a safra deve terminar mais tarde para boa parte das empresas nesta temporada em função destas interrupções.

A produção de açúcar na quinzena recuou 27 por cento na segunda quinzena de novembro, para 1,44 milhão de toneladas, em relação aos primeiros quinze dias de novembro.

A retração na produção de açúcar é normal neste período de encerramento da safra, mas o recuo superou a expectativa da indústria.

Do total de cana moída na segunda metade de novembro, apenas 44 por cento foram destinados para a produção de açúcar, contra 50 por cento em igual período do ano passado.

"Isso se deve à antecipação de produção observada nas últimas quinzenas, à expectativa de demanda menos aquecida no mercado físico e à melhoria na remuneração do etanol vendido no mercado interno", esclareceu o executivo.

A produção de etanol somou 1,12 bilhão de litros na segunda quinzena de novembro, alta de 1,38 por cento ante igual período do ano passado. Mas a chuva também afetou a operação com etanol, com o volume da última quinzena ficando menor ante os primeiros quinze dias de novembro.

VENDAS

Demanda aquecida e melhor remuneração estimularam as vendas internas de etanol, mostrou o acompanhamento da Unica.

Em novembro, as vendas de etanol pelas unidades produtoras do centro-sul no mercado interno somaram 1,9 bilhão de litros, 13,2 por cento maior ante o mesmo mês do ano passado.

"O volume comercializado pelas unidades produtoras em novembro foi expressivo, mostrando que existe potencial de demanda pelo produto", disse o executivo da Unica.

Ele ponderou que o ritmo de consumo e a queda na produção devido ao encerramento de safra normalmente se refletem em preços mais elevados do etanol.

O movimento de alta dos preços da gasolina pela Petrobras no final de novembro também deve abrir espaço para altas no etanol.

ACUMULADO DA SAFRA

A moagem da cana no acumulado da safra --de abril até 1o de dezembro-- no centro-sul atingiu 569,8 milhões de toneladas, ou 11,6 por cento ante o mesmo período do ano passado.

A produção de açúcar acumulada no período somou 33,13 milhões de toneladas, alta de 0,68 por cento ante igual período do ciclo 2012/13.

Este cenário de melhor remuneração para o etanol também puxa a produção do biocombustível, confirmando expectativas de uma safra mais "alcooleira", como apontaram representantes do setor nesta temporada.

Com isso, a produção de etanol no acumulado da safra até o final de novembro saltou quase 20 por cento, para 24,25 bilhões de litros.

(Por Fabíola Gomes)