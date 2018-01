Mobilidade será crítica para empresas, diz pesquisa A Associação Brasileira de e-business apresenta estudo inédito sobre o Panorama do Cenário de Mobilidade Aplicado a Negócios. A previsão para os próximos dois anos é de que 52% dos usuários corporativos sejam dependentes da prática de mobilidade. A pesquisa mostrou que 90% dos entrevistados acreditam que os dispositivos móveis apresentam diferenças no desempenho de seus negócios, agregando maior praticidade e rapidez na transmissão e obtenção de informações. O levantamento foi dividido em duas fases. A primeira contou com a participação de 122 empresas e apontou como a mobilidade vem sendo utilizada atualmente pelas corporações, e qual é a tendência de crescimento desse serviço no país. O celular foi apontado como o dispositivo móvel mais adequado para aplicação dos negócios nas empresas, com 59% da preferência, seguido pelos smart phones, aparelhos que combinam a função de telefonia com um computador de mão. Segundo a pesquisa, dispositivos para acesso móvel a e-mail como o BlackBerry, da canadense Research in Motion (comercializado no Brasil pela TIM) e o Smartmail ainda são pouco usados no Brasil, com apenas 20% de adoção nas empresas. Henrique Gasperoni, diretor de projetos e operações da Associação Brasileira de e-business, acredita que a falta de cultura e informação a respeito da tecnologia, adicionada a tardia chegada no país justifica esse alto índice de não utilização. Desafios Cerca de 36% das empresas julgam que a cobertura é o principal desafio para a utilização das tecnologias wireless no país. A segurança vem em seguida, caracterizada pelo alto risco de vulnerabilidade no acesso às informações. Na segunda fase da pesquisa, 63 empresas participaram do estudo, entre elas Banco do Brasil, Bandeirante Energia, Casas Bahia, Kodak, Petrobras e Suzano. Do total, 66% disseram que já utilizam ferramentas de mobilidade e 34% afirmaram que pretendem utilizar. Atualmente, a automação da força de vendas é a aplicação que recebe os maiores investimentos em mobilidade. Quarenta e seis por cento das empresas já utilizam soluções móveis neste campo e 38% são adeptas ao uso da tecnologia na área de ?ordem de serviço?. Apesar da tecnologia CDMA, comercializada pela Vivo, ser mais estável e rápida, 63% das empresas preferem optar pela contratação da tecnologia GSM, em função do menor custo do tráfego e da maior segurança. Dentre as operadoras de telecom, a Claro se destacou como a provedora de planos corporativos de telefonia móvel mais utilizada. Outro dado interessante revelado na pesquisa é que grande parte das empresas prefere escolher mais de uma operadora para transmissão de dados e voz, em função da contingência e da área de cobertura.