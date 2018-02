Moçambique apura resultado de eleição; oposição denuncia fraude e intimidação

A Frelimo, cujo candidato presidencial, Filipe Nyusi, é o favorito, classificou as acusações como “má-fé”. Mas as alegadas irregularidades, as quais não puderam ser independentemente confirmadas, aumentam os temores de uma possível contestação de resultados na nação do sul da África.

A comissão eleitoral nacional deveria começar a anunciar os resultados preliminares a partir desta quinta-feira. A votação de quarta-feira transcorreu pacificamente, de acordo com observadores internacionais.

Mas a polícia entrou em confronto na noite de quarta-feira com partidários da Renamo na segunda maior cidade do país, Beira, no centro, e também em Nampula, no norte. Pelo menos uma pessoa foi ferida a tiros e três foram presas. A capital, Maputo, permaneceu calma.

Nyusi, um ex-ministro da Defesa, está enfrentando um desafio determinado do adversário veterano da Renamo, o ex-chefe rebelde Afonso Dhlakama, que lutou contra a Frelimo na guerra civil de 1975 a 1992, que se seguiu após a independência de Portugal.

Daviz Simango, do Movimento Democrático de Moçambique, de oposição, também concorre à Presidência.