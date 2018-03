Mocidade Alegre canta o amor a SP no Sambódromo Campeã em 2007, a Mocidade Alegre acaba de entrar no Sambódromo do Anhembi para apresentar um desfile dedicado a exaltar a cidade de São Paulo para os turistas. O samba-enredo "Bem-vindo a São Paulo. Sabe por quê? Porque São Paulo é Tudo de Bom!!!" será cantado por 3.500 integrantes divididos em cinco setores. O primeiro setor será dedicado à diversidade de etnias presentes na cidade. O segundo, onde estará a bateria, simbolizará a São Paulo das oportunidades e dos negócios, com destaque para um carro da SP Fashion Week. No terceiro setor será lembrada a boemia, os botecos e as baladas da cidade. Em seguida entrará na avenida a ala da variedade gastronômica paulistana. Por fim, o quinto e último setor apresentará as tribos da metrópole e sua diversidade, com homenagem aos imigrantes nordestinos e gaúchos, e um carro que representará a Parada Gay paulistana, que cresce a cada ano e se firmou como uma das maiores do mundo. Além de Pascoal da Conceição, sairão pela Mocidade os atores Cássio Scapin, Rosi Campos e Lílian Gonçalves, e o rapper DJ Hum. A previsão é de que a escola comece a desfilar às 3h55, como sexta escola do segundo dia de desfiles, logo após a Vai-Vai. Sediada no do Bairro do Limão (zona norte), a Mocidade Alegre foi fundada oficialmente em 1967.