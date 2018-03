Mocidade Alegre fica 'de joelho' no Anhembi A bicampeã do carnaval de São Paulo Mocidade Alegre arrancou aplausos e gritos da plateia do Anhembi ao ficar de joelhos durante o desfile para cantar a fé. Todos os 3,5 mil componentes da escola, incluindo bateria, agacharam por duas vezes no trecho "De joelhos eu vou cantar. Tenho fé de verdade e vou além" do samba-enredo.