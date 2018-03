Mocidade Alegre vence carnaval e é tricampeã em SP A escola de samba Mocidade Alegre é a campeã do carnaval de São Paulo em 2014. A agremiação conquistou o tricampeonato com o enredo "Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A escola, que já havia ficado em primeiro lugar em 2012 e 2013, foi a terceira a entrar no Anhembi na madrugada de sábado, 1°, para domingo, 2. Seu desfile contou com mais de 3 mil componentes.