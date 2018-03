Mocidade faz provocação à Imperatriz, Flamengo e Zico Primeira escola a desfilar no segundo dia de apresentação do Grupo Especial, a Mocidade Independente fez uma provocação à Imperatriz, ao Flamengo e ao ex-jogador Zico. Seus diretores de harmonia e evolução desfilaram com a camisa do Sport-PE, com o número 87 nas costas. Era uma clara alusão ao Campeonato Brasileiro daquele ano, que terminou na Justiça - com Flamengo e Sport reivindicando o título.