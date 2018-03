Mocidade Independente abre a 2ª noite de desfiles no Rio A Mocidade Independente de Padre Miguel abriu na noite de hoje o segundo e último dia de desfiles do Grupo Especial do carnaval do Rio. A Mocidade é a segunda escola do grupo Especial do carnaval fluminense a homenagear o bicentenário da chegada da Família Real ao Brasil. A agremiação vem com o enredo ?O Quinto Império: De Portugal a Brasil, Uma Utopia na História?. A primeira escola a abordar o tema foi a São Clemente, ontem.