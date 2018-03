Mocidade promete 'declaração de amor' a São Paulo O diretor de carnaval da Mocidade Alegre, Sidnei França, acredita que o título conquistado pela escola no ano passado aumenta a responsabilidade para a apresentação deste ano. O desfile que a escola levará para o Sambódromo de São Paulo daqui a pouco vai abordar o turismo em São Paulo. "A escola vai fazer uma declaração de amor à cidade de São Paulo", disse França. A declaração é o foco do samba-enredo "Bem-vindo a São Paulo. Sabe por quê? Porque São Paulo é Tudo de Bom!!!", que nasceu a partir de uma sugestão do São Paulo Convention & Visitors Bureau, fundação que tem objetivo de estimular o turismo na capital paulista. França disse que a escola, apesar de campeã no ano passado, ainda luta contra a falta de apoio e de incentivo da iniciativa privada. A Mocidade vai entrar na avenida com 3.500 integrantes divididos em cinco setores e terá participação dos atores Cássio Scapin, Rosi Campos e Lílian Gonçalves, e o rapper DJ Hum.