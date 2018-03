A apresentadora Monique Evans desfilou no carro abre-alas. Ela foi a primeira rainha de bateria, em 1984, com o enredo Ziriguidum 2001, de Fernando Pinto . "Estou tão nervosa quanto na estreia, mas aprendi a lição e vim com o samba no pé e na ponta da língua". A fantasia dela é uma releitura daquela de 1984. Dez mulheres sem silicone também vieram relembrando a fantasia original.