Moda nos EUA é garantir domínio com nome do filho

Caso seja preciso presentear um recém-nascido, esqueça os sapatinhos ou os brinquedinhos: a moda para os bebês do século 21 é uma conta de e-mail, um perfil no Facebook ou no MySpace, ou ainda um domínio próprio na internet. Nos Estados Unidos, cada vez mais pais abrem contas de e-mail ou registram domínios de internet com o nome dos filhos logo após o nascimento deles, diante do temor que os endereços não estejam disponíveis no futuro. Foi o caso, por exemplo, da cantora americana Britney Spears que, quando quis registrar um site para o filho de 11 meses, descobriu que alguém com faro para os negócios tinha feito isso pouco tempo antes. "Um domínio na rede é como um bem imobiliário do século 21", disse à agência de notícias Efe o presidente da empresa de registros na internet GoDaddy.com - líder do setor nos Estados Unidos -, Warren Adelman. "Registrar o nome do seu filho na web representa assegurar um lugar no bairro da moda (...) online", acrescentou. Adelman diz que GoDaddy.com não faz uma apuração específica de nomes de bebês, mas afirma que a empresa verificou "um forte aumento de pedidos de pais que querem reservar domínios para os filhos", lembrando que os modelos de sites com motivos infantis disponíveis em sua ferramenta de design são cada vez mais populares. Além disso, o número de novos sites na internet cresceu em geral e, atualmente, a companhia "registra ou renova a propriedade de um domínio a cada 1,3 segundo". Frente à crescente demanda, a GoDaddy.com começou a anunciar a idéia como um presente econômico que dura toda a vida, "não como os brinquedos que acabam esquecidos depois de seis meses". Site personalizado Registrar um domínio na internet leva apenas alguns minutos e custa em torno de US$ 9 anuais. A maioria dos pais utiliza as páginas para trocar fotos com parentes e amigos e, de quebra, asseguram que o filho terá para sempre um site com seu próprio nome e um e-mail personalizado (como maria@maria.perez.com). Esse foi o caso de Jackie, uma jovem mãe de San Francisco que recentemente reservou um domínio de internet para o filho, Jaiden, de cinco meses. Jackie e o marido pensaram que era uma forma fácil de mostrar fotos do bebê aos familiares na costa leste dos Estados Unidos, "muito mais simples que enviar e-mail com enormes arquivos anexos". "Quando vi que o nome do meu filho ainda estava disponível, disse ao meu marido para correr e reservá-lo", afirmou. Adelman acrescenta que as páginas são um "presente educativo" para as crianças, pois ajudarão no aprendizado sobre o uso "da internet e permitirá a colocação de conteúdos próprios na rede quando estiverem maiores". Preocupações online No entanto, muitos pais temem ver os filhos se movimentando pelo ciberespaço com tão pouca idade e que a publicação com seus dados na rede os deixem vulneráveis a pedófilos. No final das contas, dispor de um site com seu próprio nome permite a qualquer um que o conheça ter acesso a fotos ou conteúdos pessoais. Tanto a GoDaddy.com como outras empresas do setor insistem em que há muitas opções para aumentar a privacidade - como, por exemplo, proteger a página com uma senha -, mas Jackie e outras mães continuam apreensivas. "Estou preocupada com os pedófilos. Qualquer pessoa que saiba seu nome e sobrenome pode entrar na Web", afirma. "Portanto estamos pensando em utilizar outro serviço que ofereça maior segurança". Jackie e o marido cogitam usar o Facebook, popular comunidade virtual que começou aceitando apenas estudantes universitários e que hoje conta com milhões de usuários, que incluem o presidente da Microsoft, Bill Gates.