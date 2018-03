Modelo deixa prisão na China e embarca para o Brasil

Natural de Osório, no litoral norte gaúcho, Amanda viajou para a China em fevereiro atraída por uma proposta de emprego. No início de maio, ela compareceu a uma suposta seleção, que, mais tarde, soube ser uma operação da polícia local contra o trabalho ilegal no país.

Conforme a família da modelo, radicada em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, Amanda só soube das irregularidades em sua documentação no momento em que foi presa. Na embaixada no Brasil, ao tirar o visto, inclusive teria apresentado um composite (tipo de apresentação utilizada por modelos). Ele foi levada a um centro de detenção e conseguiu entrarem contato com a família em algumas situações.

A prisão da brasileira vinha sendo acompanhada pela vice-cônsul brasileira, Carmelita Pollicott. Do Brasil, a família contou com apoio do ministro do Trabalho, Manoel Dias, que contatou o governo chinês.

A reportagem tentou sem sucesso contato com a família de Amanda, em Santa Catarina.