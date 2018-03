Modelo inglesa Naomi Campbell é internada em SP A top model inglesa Naomi Campbell está internada no hospital Sírio Libanês, na zona sul de São Paulo, desde o último domingo, segundo informações da assessoria de imprensa do hospital. Ainda não há informações sobre o motivo da internação. O médico infectologista David Uip é quem está cuidando da modelo, de acordo com o hospital. O hospital também não informou sobre a previsão de alta.