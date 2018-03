Modelo Naomi Campbell deve deixar hoje hospital em SP A modelo inglesa Naomi Campbell deve deixar hoje o Hospital Sírio-Libanês, na Bela Vista, região central de São Paulo. Naomi foi internada no domingo e na quarta-feira passou por uma cirurgia de laparoscopia, que durou cinco horas. Na ocasião, os médicos definiram a cirurgia como uma "operação de emergência", mas não foi divulgado qual o problema de saúde da modelo. A laparoscopia é um procedimento cirúrgico menos invasivo do que o tradicional, em que uma microcâmera é introduzida no abdômen do paciente. A intervenção exige anestesia geral e internação. A modelo foi operada pelo ginecologista José Aristodemo Pinotti e, durante sua internação, ficou aos cuidados do infectologista David Uip.