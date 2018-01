Modificações são primeiro passo para gamers Para quem ainda está engatinhando no mundo da programação, um bom ponto de partida é a modificação de jogos. Grandes games de tiro oferecem um monte de ferramentas para criar fases, transformar personagens e até fazer versões totalmente personalizadas dos jogos, que podem ser compartilhadas via internet. Essas modificações são conhecidas como Mods. O Mod mais famoso do planeta é o Counter-Strike. O game, que simula um conflito entre terroristas e um esquadrão antiterrorismo, foi criado por jogadores, que modificaram o primeiro Half-Life, adicionaram novos cenários, missões, armas e personagens. Na época em que foi inventado, em 1999, poucos games de tiro ofereciam um bom desafio online para vários jogadores simultâneos. Counter-Strike também inaugurou uma nova era no mundo dos Mods. Até então, as modificações se restringiam às armas, mapas ou visual dos personagens. Uma transformação completa, com mudança na jogabilidade, nunca havia sido feita até então. Com modificações menos conhecidas, mas não menos importantes, a série Unreal Tournament também foi responsável pela iniciação de vários programadores. O jogo de tiro em primeira pessoa, lançado em 1999, foi uma das mais importantes contribuições à comunidade de jogos. O game inaugurou a era dos jogos de tiro com competição, com missões rápidas no estilo mata-mata ou cooperativas. Outros jogos já haviam feito isso, porém sempre como um complemento à história principal. Com Unreal Tounament, o jogo multiplayer era a atração. A grande idéia da Epic, criadora do jogo, foi fornecer ferramentas gratuitas à comunidade para que, usando o game como base, realizasse modificações profundas, chegando até a fazer conversões completas. Isso permitiu que vários programadores tivessem um contato inicial com o desenvolvimento de games, e abriu caminho para o aparecimento de toda uma geração de designers. A nova versão do game, Unreal Tournament III, que traz gráficos detalhados, além de permitir o mesmo nível de modificações, oferece a possibilidade de aplicar as modificações feitas para PC na versão do jogo para PS3. Nunca havia sido possível alterar profundamente um game feito para console.