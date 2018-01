Monge budista vira fenômeno online com blog na China O "blog" do mestre Xue Cheng, o primeiro de um monge budista chinês, vem ganhando uma crescente popularidade no país desde seu lançamento, segundo a agência oficial "Xinhua". Mestre Xue, vice-presidente da Associação Budista da China, decidiu unir-se em fevereiro passado aos 17,5 milhões de chineses que utilizam um "blog" (diário virtual). Sua página já recebeu 290 mil visitas. "Estava predestinado a abrir o ´blog´", afirmou Xue Cheng numa entrevista ao portal "Chinanews". Em seu "blog", o mestre publica fotos, mantém um registro das atividades religiosas de que participa e discute as doutrinas de Buda com os internautas. Xue projetou seu diário como uma plataforma virtual para divulgar os ritos budistas. "A tecnologia é o totem moderno", diz o sábio. "Hoje em dia, os crentes do budismo não têm tanto tempo para vir aos templos e ouvir as leituras. Minha página me dá a oportunidade de resolver seus problemas através do budismo e divulgar as doutrinas", diz. Entre os leitores de Xue há internautas de todas as crenças, inclusive cristãos e muçulmanos. Xue dedica até três horas ao dia a manter seu "blog" e a responder às 30 mil mensagens e comentários que recebeu até agora. Mesmo quando viaja, leva seu computador portátil para continuar com seu trabalho. O mestre quer agora reunir num livro os artigos que publicou em seu "blog", acompanhados de comentários de seus leitores e fotos. Embora oficialmente o Estado seja laico, estima-se que o número de adeptos do budismo na China oscila entre 280 milhões e 350 milhões (até 25% da população). A religião é uma das mais praticadas no país, ao lado do Taoísmo e do Confucionismo.