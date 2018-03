Mônica Veloso vai torcer pela Vai-Vai no Anhembi A jornalista Mônica Veloso, pivô do escândalo envolvendo o senador e ex-presidente do Senado Renan Calheiros, chegou há pouco ao Camarote Bar Brahma, no Sambódromo do Anhembi, para torcer pela Vai-Vai, quinta escola a desfilar, com entrada na avenida prevista para as 2 horas. É a primeira vez que a jornalista participa da festa em São Paulo. Ela recusou convites da Portela, do Rio, e da paulistana Águia de Ouro para desfilar. "Depois de um ano tão tumultuado como 2007, quero só descansar e me divertir no carnaval", afirmou. Mônica se prepara para a estréia de um programa sobre automobilismo no SBT, chamado "Vrum", no dia 2 de março. A atração será gravada em Belo Horizonte, onde a jornalista mora há seis meses. "Vamos tratar de forma bem simples assuntos como manutenção e segurança em carros", contou. "É um tema com o qual não tenho familiaridade, mas estou aprendendo." Está nos planos de Mônica ainda dar palestras sobre administração de crises de imagem, com base em sua experiência pessoal. "As pessoas não podem se esconder quando acontece algum problema. É preciso dizer a verdade", disse. "Com certeza tirei muitas lições do que me aconteceu ano passado." Mônica descartou a possibilidade de voltar ao jornalismo político. "Adoro política, mas não me sinto mais à vontade para cobrir essa área." Negou ainda qualquer pretensão de se candidatar a cargos públicos.