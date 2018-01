Monitor curvilíneo dá a impressão de 'cercar' usuário

Um monitor curvilíneo próprio para impressionar os amantes de imagens em alta definição será lançado pela Alienware no segundo semestre deste ano, informa o blog engadget. O aparelho permitirá que as pessoas que se posicionarem ao centro da curvatura, a alguns centímetros de distância, sintam-se rodeada pela imagem, como se estivessem - de fato - inseridas no cenário. Os modelos exibidos pela empresa Alienware é um protótipo obsoleto, a versão final do produto sofrerá alterações desde as peças internas até a estrutura externa. No aparelho, existem quatro projetores LED internos que explicam as linhas no topo das imagens, mas o produto final exibirá uma imagem 'limpa'. Embora o monitor seja um produto da Alienware, ele está sendo desenvolvido por uma empresa chamada Ostendotech, que vem trabalhando num 'pesado' tratamento de imagem. O valor do aparelho ainda não foi divulgado.