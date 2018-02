Monitor e aluno são atropelados no interior de SP Um monitor de 35 anos e um aluno de oito morreram atropelados quando desciam de um ônibus escolar, na noite de terça-feira, 12, em Itaí, no sudoeste paulista. O acidente aconteceu no km 295 da rodovia Eduardo Saigh (SP-255), próximo da área urbana. O ônibus parou no acostamento e o monitor desceu com a criança para entregá-la aos pais, moradores de uma chácara do outro lado da rodovia. Quando iniciavam a travessia da pista, os dois foram atropelados por um carro.