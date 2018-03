Monitores ganham acesso ao local da queda de avião no leste da Ucrânia Monitores internacionais disseram neste sábado ter recebido permissão para visitar com mais frequência o local onde o avião de passageiros da Malásia caiu, em uma região controlada por rebeldes no leste da Ucrânia, embora homens armados ainda impeçam que se aproximem de alguns dos destroços.