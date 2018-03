Monomotor faz pouso forçado em Taubaté após pane

Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado em uma fazenda no município de Taubaté, no Vale do Paraíba, na tarde de quinta-feira, 2, após uma pane no motor. O piloto sofreu apenas escoriações e passa bem.

De acordo com a PM, o avião monomotor de prefixo PT-WJP saiu do aeroporto de São José dos Campos em direção a Cruzeiro. Por volta das 14h, assim que percebeu o problema, o piloto pediu autorização de pouso na base aérea da Comando de Aviação do Exército (Cavex), mas não teve tempo.

Sem conseguir esperar pela autorização, o piloto acabou pousando numa fazenda na zona rural do município. Ele foi socorrido a um hospital da região e liberado em seguida. As causas da pane serão investigadas pela Aeronáutica.