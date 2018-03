Monotrilho do aeroporto sairá com 80 sentados "Caçulinhas" dos trens do Metrô, as composições que rodarão no monotrilho da Linha 17-Ouro, prevista para abrir em 2015 na zona sul, terão capacidade para apenas 80 pessoas sentadas. Esse patamar é só 18% maior que o número de assentos em um ônibus articulado, que tem 57 bancos. Dois ônibus articulados têm 34 mais assentos do que o monotrilho da Linha 17 e quase a mesma quantidade do trem da Linha 15-Prata, o monotrilho da zona leste. Esse veículo terá um total de 120 assentos, embora seja divulgado pelo Metrô como maior monotrilho do mundo.