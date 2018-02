Montadoras de veículos no Brasil desaceleram produção em novembro

Com o resultado, a produção acumulada do ano soma 3,5 milhões de unidades, 11,8 por cento acima do montado no mesmo período de 2012. A Anfavea estima crescimento de 11,9 por cento na produção deste ano, para recorde de 3,79 milhões de veículos.

Já os licenciamentos do mês recuaram 2,8 por cento na comparação anual, para 302,9 mil veículos, se afastando da meta já reduzida da entidade para 2013. No acumulado de janeiro a novembro, as vendas têm queda de 0,8 por cento, a 3,41 milhões de unidades, enquanto a entidade estima crescimento de 1 a 2 por cento.

O desempenho em novembro implica que o setor terá de registrar vendas recordes de 427 mil veículos em dezembro se quiser cumprir o piso da estimativa reduzida da Anfavea para o ano.

Diante da desaceleração das vendas do mercado brasileiro, afetada pela oferta reduzida de crédito, alto endividamento das famílias e fraco desempenho da economia, os licenciamentos de veículos no país em 2013 podem registrar a primeira queda em 10 anos.

Por segmentos, as vendas de carros e comerciais leves somaram 288,5 mil unidades, queda de 2,9 por cento sobre novembro de 2012. Já as vendas de caminhões, caíram 7,7 por cento na mesma comparação, a 11,6 mil unidades.

A Fiat registrou vendas de 59.718 mil automóveis e comerciais leves em novembro, após licenciamentos de 61.569 em outubro. A alemã Volkswagen passou a General Motors para o segundo lugar, com vendas de 53.089 unidades em novembro após 56.979 em outubro.

A norte-americana General Motors registrou vendas de 51.440 unidades, ante 60.868 no mês anterior. A companhia foi seguida pela Ford, que teve vendas de 26.581 unidades ante 29.425 no mês anterior. Renault viu licenciamentos de 20.758 ante 21.645 unidades em outubro.

Em caminhões, o mercado foi liderado por Mercedes-Benz, com vendas de 3.125 unidades em novembro. A empresa foi seguida pela MAN, do grupo Volkswagen, com vendas de 2.900 unidades, e Scania, com 1.680 unidades.

(Por Alberto Alerigi Jr.)