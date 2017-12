Montadoras não usam nem metade de sua capacidade

Já as vendas caíram 5,5% em relação a janeiro e 21% na comparação com fevereiro do ano passado. Essa variação já tinha sido antecipada pela Federação Nacional das Revendedoras de Veículos (Fenabrave), segundo a qual, no mês passado, foram emplacados 146,8 mil veículos novos – entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus –, com queda de 5,4% em relação ao mês anterior e de 21% em relação a fevereiro do ano passado.

Para as fabricantes, a utilização da capacidade instalada baixou para um nível difícil de suportar. A ociosidade já passa de 50%. O ideal, como lembrou o presidente da Anfavea, Luiz Moan, é que a utilização se mantenha em torno de 85%.

Além das montadoras e das revendas, a crise no setor de veículos afeta gravemente as fabricantes de autopeças, que cortaram investimentos, entraram em regime de recuperação judicial ou encerraram as atividades em 2015, fechando mais de 30 mil postos de trabalho. Também no setor de autopeças a ociosidade cresceu, passando de 30% para 45%, situação que tende a persistir neste ano.

Com peso expressivo no PIB industrial, o setor automobilístico contribuirá para mais um ano de recuo da produção manufatureira, depois das quedas da indústria de 1,2% em 2014 e de 6,2% no ano passado.

Quanto maior o valor de um bem, mais difícil é sua comercialização em tempos de desemprego, perda de renda real e falta de confiança. Mesmo que os juros cobrados nos financiamentos estejam entre os menores do mercado (31,3% ao ano, em média), o custo ainda é alto para quem não depende do veículo para trabalhar ou dispõe da alternativa do transporte público. A fragilidade do mercado levará as montadoras a cortar investimentos.