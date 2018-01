Montar um ambiente wi-fi é fácil, barato e moderno Ter uma rede de computadores sem fio com acesso à internet por banda larga não é possibilidade apenas para grandes empresas. A criação de um ambiente wi-fi, em que o sinal é transmitido por ondas de rádio, exige apenas dois equipamentos: um roteador e uma placa wi-fi, que podem ser instalados pelo próprio usuário e custam, em média, R$ 798. Com esse valor e uma banda larga com velocidade de 600 quilobits por segundo, é possível ter até oito micros acessando a rede mundial ao mesmo tempo e ligados entre si. Como todos os computadores precisam ter a placa, é necessário somar R$ 319 para cada. Assim, uma rede com oito micros custaria mais R$ 2.212,00, totalizando pouco mais de R$ 3 mil. Esses preços foram cotados com a Linksys, fabricante líder nesse setor. "São valores sugeridos para o consumidor final, portanto, máximos. É possível que fique ainda mais barato", diz Diogo Superbi, engenheiro de vendas da empresa. Superbi garante que qualquer pessoa pode instalar esses equipamentos. "Os CDs de instalação orientam cada passo", explica. Com esse equipamento, é possível acessar a internet num raio de até 90 metros. Além de servir às pequenas empresas ou comércios, o sistema pode ser instalado em um quarteirão, criando um ambiente wi-fi com acesso compartilhado pelos vizinhos. É preciso apenas bloquear o acesso dos usuários aos computadores que fazem parte da rede e ter cuidado na escolha do local onde ficará a antena. Há casos em que o sistema foi instalado em um apartamento do terceiro andar e o usuário consegue acessar a rede da piscina, no térreo. O sistema pode incluir telefone VoIP, que usa a internet para distribuir o sinal de voz. Segundo Superbi , o gasto com telefone pode ficar até 80% menor assim. Em alguns casos, é possível assinar um pacote com TV a cabo, telefone e banda larga com uma única mensalidade. Há várias operadoras nesse mercado no Brasil, como a Vono e a Nexus Telecom. Geralmente cobram uma assinatura, em torno de R$ 15, que dá direito a uma hora de ligações locais. O preço do minuto extra vai de R$ 0,07 (ligação local) a R$ 0,27 (interurbano para não-capitais); e de R$ 0,59 (local) a R$ 0,85 (interurbano para não-capitais) se a ligação for para celular. E quem não gosta de usar o fone do computador para falar, existem adaptadores para ligar um aparelho comum. Nesse caso, vai gastar mais R$ 449. Para que serve e quanto custa cada um dos equipamentos necessários ROTEADOR WI-FI - Transforma o sinal de banda larga em ondas de rádio. Deve ser ligado no modem. A dificuldade é com a porta (plug para conectar o cabo) do modem. Alguns modelos usam porta USB e o roteador usa cabo de rede, que precisa de uma porta Ethernet (com plug igual ao do telefone, só que maior). Não há adaptador. A Linksys tem dois modelos, com alcance de até 90 metros de raio (WRT54G - R$ 479) e outro menor, com alcance de até 75 metros (WRT54GC - R$ 399). PLACA WI-FI - Capta o sinal de rádio que está no ambiente por meio de uma antena e "traduz" para o computador. É instalada na CPU, usando slot PCI. Os modelos com antena móvel são indicados para CPUs que ficam em baixo da mesa ou dentro de uma estante. Quem não se sente seguro em abrir o micro, pode usar um modelo externo, que usa porta USB para se ligar ao micro (opção válida apenas para computadores menos antigos). No caso de notebooks, os mais novos já vêm com a placa. Caso contrário, a placa será instalada num slot PCMCIA, que deixa apenas a antena para fora. R$ 319. ATA - Adaptador para quem optar por combinar a rede com o o VoIP, sistema de telefonia via internet. Permite ligar um aparelho de telefone comum à banda larga e ter número de telefone real. Como tem duas portas, dá para instalar duas linhas dependentes, que podem ser de cidades diferentes. R$ 449. TELEFONE SKYPE - Software e aparelho sem fio de telefonia sobre internet. Alternativa ao ATA e aos fones de computador. O micro precisa estar ligado para que ele funcione. Mais informações sobre o Skype no endereço http://www.skype.com/intl/pt/. R$ 799. Informações sobre VoIP: www.teleco.com.br/voip.asp.