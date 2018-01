Montevidéu vai oferecer WiFi no transporte público

A partir desta quinta-feira, Montevidéu é a primeira cidade da América Latina a oferecer aos usuários de transporte público a possibilidade de acessar a internet gratuitamente, através de um sistema de conexão WiFi instalado nos veículos. . A iniciativa foi lançada nesta quinta, na Torre das Comunicações de Montevidéu, sede da empresa estatal que está proporcionando a conexão. O diretor da empresa uruguaia especializada em informática Netgate, Álvaro Lamé, explicou a Efe que a iniciativa surgiu com a intenção de que os usuários "se apropriem das tecnologias, percam o medo da internet e comprovem que podem estar conectados ao mundo de qualquer lugar." "Esse tipo de ferramenta contribui para que um país pequeno como o Uruguai seja líder no uso de tecnologia", acrescentou. Turistas com dispositivos portáteis, estudantes beneficiados pelo Projeto Ceival (que dá um computador a cada criança) e usuários de telefones móveis com tecnologia para internet sem fio serão beneficiados pelo serviço. Nesta primeira etapa, a conexão está disponível em três ônibus da linha urbana D10 e será ampliada progressivamente para outros veículos. A empresa americana Capital Metro foi a primeira a instalar WiFi em seus ônibus em 2006, seguida por transportes públicos de São Francisco e Chattanooga, no Tennessee.