Montezemolo ironiza sugestão de Ecclestone sobre Horner na F1

Ecclestone, de 83 anos e que enfrenta ações judiciais incluindo um pedido de indenização de 100 milhões de dólares por um negócio fechado em 2005, disse a jornais britânicos no GP do Brasil do fim de semana que gostaria de passar o cargo para Horner, de 40 anos.

"Christian seria ideal", disse o britânico, segundo os jornais. Horner, que comandou a Red Bull e o piloto alemão Sebastian Vettel na conquista de quatro títulos seguidos de construtores e pilotos na F1, depois minimizou essa possibilidade.

Montezemolo expôs sua opinião em entrevista à emissora italiana RAI.

"Ecclestone vê Horner como sucesso? Conforme passam os anos, ele cada vez mais me diverte fazendo piadas, e fico feliz que ele continue tendo vontade de fazer", disse o italiano em entrevista transmitida na terça-feira à noite.

(Reportagem de Alan Baldwin, em Londres)